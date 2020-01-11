https://static.news.ru/photo/6de43384-3520-11ea-9c9d-fa163e074e61_660.jpg Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого Фото: Ju Peng/Xinhua/Global Look Press

Власти Экваториальной Гвинеи, расположенной на западе Африки, начали переговоры с компаниями из России и Великобритании о разработке месторождения Зафиро на шельфе Гвинейского залива. Об этом сообщил министр шахт и углеводородов республики Габриель Мбега Обианг Лима.

Мы ведём сейчас переговоры с компаниями из России и Великобритании в связи с этим проектом, — цитирует Reuters министра.

По его словам, компании, которые займутся разработкой этого месторождения, станут известны в июне. Ранее его разрабатывала американская ExxonMobil, но она сейчас распродаёт свои африканские активы.

Экваториальная Гвинея является членом ОПЕК, суточная добыча нефти составляет там 120 тыс. баррелей.

Как писал NEWS.ru, ExxonMobil собирается продать свои активы на $25 млрд. Именно столько американская компания рассчитывает выручить за нефтяные и газовые месторождения в Европе, Азии и Африке. Полученные средства ExxonMobil намерена инвестировать в несколько крупных проектов в Гайане, Мозамбике, Папуа — Новой Гвинее, Бразилии и США.