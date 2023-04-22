В России нашли способ нарушить работу систем Starlink на Украине Эксперт Храмчихин: российские средства РЭБ могут нарушить работу Starlink на Украине

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Российские средства радиоэлектронной борьбы могут нарушить работу систем спутниковой связи Starlink на Украине, заявил в беседе с РБК независимый эксперт Александр Храмчихин. По его словам, если комплексы работают в радиоэлектронном диапазоне, средства РЭБ могут создать помехи в их работе при использовании большой мощности. Он отметил, что сделать это сложно, но возможно.

Если комплексы Starlink работают в радиоэлектронном диапазоне, то можно нарушить работу с помощью средств РЭБ. Для этого должна быть большая мощность, направление должно быть правильным. Это процесс сложный, но отнюдь не невозможный. Как-то дополнительно защитить их сложно, — сказал эксперт.

В свою очередь военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал, что средства РЭБ могут воздействовать мощным сигналом на «начинку» Starlink. По его словам, они могут создать множество коротких замыканий внутри систем за счет электромагнитного излучения. Из-за этого все цепи питания, снабжения и передачи данных могут быть разрушены, пояснил Леонков.

Ранее основатель украинской группы «Народный Starlink» Владимир Степанец рассказал, что Starlink начала блокировать работу ряда терминалов, используемых в стране. По его мнению, это следствие того, что страна оказалась в центре международного скандала, связанного с перепродажей оборудования.