Названы сферы сотрудничества РФ и Ближнего Востока на ближайшие годы

У России давно выстроено стратегическое направление сотрудничества с Ближнем Востоком, рассказал в беседе с NEWS.ru экс-посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов. Он считает, что в ближайшие годы РФ и Ближний Восток даже в условиях западных санкций будут успешно взаимодействовать в таких сферах, как энергетика, высокие технологии, сельское хозяйство и военно-техническое сотрудничество.

Если брать стратегию, то там всё ясно. Мы будем с этими странами развивать, а может быть, даже форсированно развивать взаимодействие по таким направлениям: энергетика, высокие технологии, включая совместные запуски спутников связи, у нас уже порядка 15 запусков сделано, будем делать больше. Третье направление, очень мощное, — это сельское хозяйство, переход от продажи ячменя и пшеницы к совместным производствам на наших плодородных землях. <...> Ну и военно-техническое сотрудничество, это конкурентная сфера, но она наверняка будет нормально развиваться, — сказал Бакланов.

По его словам, в настоящее время торговля с этими странами составляет 6% и при любом раскладе через семь-восемь лет будет порядка 15% торгового оборота, ориентированного или переориентированного на эти страны.

Говоря об экономических санкциях против РФ, экс-посол отметил, что все прекрасно понимают необходимость преодоления подобного рода искусственных насаждений. По его мнению, будут идти параллельные процессы, а в первую очередь необходимо найти выход из создавшегося санкционного тупика.

Надо будет стратегически разобраться, потому что непартнёрская линия Запада — это, по-видимому, константа. Поэтому надо будет в этих реалиях дальше выстраивать свои отношения на более реалистичной основе, — подытожил Бакланов.

Ранее сообщалось, что Москва и Нью-Дели рассматривают возможность использования юаня как базисную валюту в механизме торговых расчётов в национальной валюте по схеме «рупия — рубль». Такая договорённость не потребует привязки точного курса к какой-либо валюте. Отмечается, что из-за введённых Западом санкций индийским экспортёрам не проходят платежи на сумму $500 млн за уже отгруженные товары.