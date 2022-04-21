Экс-главы МВД Украины рассказал, как взять под контроль «Азовсталь»

Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко в разговоре с NEWS.ru заявил, что завод «Азовсталь» является одним из градообразующих предприятий Мариуполя. По его словам, подземные коммуникации предприятия довольно большие и строились ещё в советские времена. В частности, там есть бомбоубежища, и рассчитывалось, что они будут выдерживать определённые мощности атомных бомб. Захарченко полагает, что российским военным нужно иметь полный контроль над коммуникациями.

Боевики нацбатальона «Азов» вроде бы защищены, для них это каменный мешок, куда их загнали. Здесь главный вопрос, понимают ли до конца военные, как расположены эти коммуникации, есть ли там дополнительные входы и выходы, как их можно покинуть, насколько хорошо они снабжены электроэнергией, водой, возможно, ещё какими-то агрегатам, насколько там много воздуха. Возможно, там есть генераторы, которые способны производить электроэнергию. Если эти жизнеобеспечивающие вещи устранить, то находиться в таком даже очень просторном каменном мешке они просто не смогут долго, несмотря на спецподготовку. Эти факторы надо учитывать для дальнейших шагов, — полагает Захарченко.

Он подчеркнул, что российские войска и силы ДНР контролируют наземную часть «Азовстали». По его мнению, решение о блокировке националистов выглядит логичным, так как, скорее всего, их тяжёлая артиллерия и бронетехника уничтожены, а если осталось, то только стрелковое вооружение. Захарченко отметил, что рано или поздно они будут вынуждены либо пойти на условия сдачи, либо просто погибнут, а для этого необходимо иметь контроль над коммуникациями.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу приказал отменить штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе, назвав такое решение нецелесообразным. Это может привести к большому числу жертв среди российских военных. Вместо этого, по его словам, следует прибегнуть к блокировке и вновь предложить обороняющимся сложить оружие.

Шойгу заявил, что на завершение операции по «Азовстали» в Мариуполе потребуется три-четыре дня. Он добавил, что на металлургическом заводе находится более двух тысяч надёжно заблокированных боевиков. Сам же Мариуполь на данный момент полностью находится под контролем вооружённых сил России, ЛНР и ДНР.