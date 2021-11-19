Экс-глава разведки Украины заявил о российском «кроте» в органах власти

Бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба объяснил причину провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году. Задержать их не удалось, поскольку в украинской власти действует «крот», работающий в интересах Москвы, отметил он в эфире телеканала «Украина 24».

Каковы причины провала? Первое — у нас есть «крот», который работает на Россию. Вторая причина провала — это наша плохая подготовка. Третья причина провала — хорошая работа контрразведки Беларуси, — подчеркнул Бурба.

Как пояснил экс-разведчик, его анализ и руководящий опыт говорят о том, что провал случился «благодаря людям, которые находятся во властных кабинетах», при этом сливают и передают информацию врагу.

Ранее стало известно, что в июне участники украинских националистических партий и организаций устроили в Киеве акцию возле здания офиса президента Украины. Они обвиняли Владимира Зеленского в предательстве и срыве спецоперации по задержанию 33 россиян, якобы являвшихся членами ЧВК Вагнера.

Акцию организовали после слов Зеленского, который заявил, что в ходе общения с президентом Белоруссии Александром Лукашенко передал ему информацию о россиянах, которых в июле 2020 года задержали в Минске. Тогда в украинских СМИ появилась информация, что спецоперацию спецслужбы страны готовили больше года, но она провалилась.