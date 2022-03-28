Экс-глава ЦРУ Петрэус предсказал США проблемы из-за несдержанности Байдена

Американский генерал Дэвид Петрэус в интервью телеканалу ABC News негативно оценил высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине, а также предсказал Соединённым Штатам трудности из-за несдержанности их главы Белого дома. По мнению бывшего главы ЦРУ, Байден действительно явно говорил «на эмоциях».

Всё это напоминает нам, что дисциплина в высказываниях имеет свои достоинства. Позже власти сообщили, что это был явно незапланированный момент — вдобавок к чувствам этого эмоционального момента. И, знаете ли, это вызовет проблемы в будущем, — сказал Петрэус.

26 марта во время выступления в Варшаве Джо Байден заявил о том, что Украина «никогда не станет победой для России», а Владимир Путин «не может оставаться у власти». Также глава Белого дома в ходе посещения лагеря украинских беженцев в Польше назвал Путина «мясником».

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков сообщил, что последнее высказывание главы Белого дома в адрес российского лидера вызывает тревогу. По его словам, в Кремле продолжат отслеживать ситуацию и тщательно фиксировать подобные заявления.

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя высказывания Байдена в отношении Путина, сказал, что не стал бы использовать подобного рода слова. Французский лидер также призвал воздержаться от заявлений и действий, которые могут привести к эскалации конфликта на Украине.

В МИД Китая, в свою очередь, призвали стороны ответственно подходить к своим высказываниям и стараться играть конструктивную роль в урегулировании кризиса на Украине.