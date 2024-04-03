Экономист предрек крах западной экономики из-за помощи Украине Экономист Разуваев: США может ждать банкротство из-за помощи Украине

Фото: МО Украины

Западные страны продолжают финансировать Украину за счет собственных средств, что, в первую очередь, чревато для Соединенных Штатов, заявил в беседе с NEWS.ru финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев. По его словам, внешний долг американского государства растет с каждым годом, поэтому нельзя исключать, что в будущем страну ждет банкротство.

Запад продолжает финансировать Украину за счет собственных ресурсов, однако, как отмечают сами западные эксперты, в первую очередь, эта помощь чревата для США. Внешний долг штатов растет с каждым годом, а значит нельзя исключать, что в будущем страну ждет банкротство, — высказался Разуваев.

Он считает, что в таком же «плачевном положении» оказалась и сама Украина. Как подчеркнул эксперт, вероятность того, что Киев получит хоть какие-то деньги за счет инвестиций, равна нулю. По мнению Разуваева, единственным для Запада вариантом является поглощение Украины Россией, которая возьмет на себя на ее долги.

Ранее немецкий журналист Вольфганг Мюнхау заявил, что экономика стран Европейского союза, в частности Германии, находится в тяжелой ситуации из-за финансирования Украины и большого количества введенных против России санкций. По его мнению, экономика ФРГ оказалась на краю пропасти, а вслед за ней туда могут упасть и другие страны ЕС. Как подчеркнул журналист, из-за Украины власти Германии вынуждены урезать выделение средств на поддержку внутреннего бизнеса.