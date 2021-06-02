Экологи в ФРГ потребовали остановить строительство «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/566c2194-c39a-11eb-8017-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) не оставляют попытки приостановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Они потребовали от Федерального морского и гидрографического агентства Германии заблокировать строительство до выяснения того, как укладка труб влияет на окружающую среду, сообщает «Царьград».

По их мнению, влияние строительства трубопровода на окружающую среду «не проверялось в предыдущем процессе утверждения». Они убеждены , что строительство следует приостановить, пока этот вопрос не будет выяснен.

Организация уже подавала протест по строительству «Северного потока — 2», но тогда их обращение было отклонено. После этого экологи заявили о готовности обратиться в суд.

Ранее американский конгрессмен Фред Келлер внёс в конгресс законопроект, который возвращает санкции против «Северного потока — 2». По мнению политика, американский лидер Джо Байден стремится уничтожить энергетическую безопасность Америки. Келлер считает, что отказ от санкций против этого проекта «препятствует внутреннему производству энергии».