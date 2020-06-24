Египетский депутат считает воздушных змеев угрозой нацбезопасности страны

https://static.news.ru/photo/55e9e358-b65a-11ea-81d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/shadyshaker-4265067

Воздушные змеи можно оборудовать видеокамерами для съёмки стратегических объектов, что делает их угрозой для национальной безопасности Египта.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета безопасности и обороны парламента Арабской Республики Халида Абу Талиба.

Теперь, с колоссальным развитием технологий, они стали в первую очередь угрозой не только для жизни детей, но и для национальной безопасности ввиду использования современных миниатюрных средств видеосъёмки, — цитирует его агентство.

Абу Талиб также предостерёг от опасностей, связанных с нахождением владельцев воздушных змеев на крышах зданий и соревнующихся в том, кто запустит его повыше. В стране произошло уже несколько смертей по вине запутавшихся в электрических проводах змеев.

Отмечается, что воздушные змеи, традиционно использовавшиеся в торжественных случаях, стали особенно популярны среди египтян за время вынужденной самоизоляции. По мнению депутата, власти уже должны выпустить инструкцию о том, как безопасно использовать эти игрушки.

Как писал NEWS.ru, уголовный суд Каира приговорил к пожизненному заключению 13 человек, обвинённых в организации террористической ячейки. Ещё троим предстоит провести в тюрьме строгого режима по 15 лет. По данным следствия, фигуранты уголовного дела с 2011 по 2014 год организовали террористическую ячейку или состояли в ней. Боевики призывали препятствовать государственным учреждениям выполнять свою работу и совершать нападения на мирных на граждан.