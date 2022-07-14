Каир, Анкара и Эр-Рияд планируют подать заявки на вступление в БРИКС. Об этом сообщила президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд, пишут «Известия».
Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире, — цитирует газета политика.
Приём этих стран в объединение не займёт много времени, отметила глава БРИКС. Обсуждение и возможное решение о вступлении некоторых государств из пятёрки, куда входят Аргентина, Иран, Египет, Турция и Саудовская Аравия, можно ждать уже на следующем саммите.
Пурнима Ананд добавила, что вступление этих стран в БРИКС, скорее всего, пройдёт очень быстро. Все представители ядра объединения заинтересованы в его расширении.
Так что это будет очень скоро, — подчеркнула политик.
Ранее американское издание The Hill заявило, что «Большая семёрка» может уступить лидирующие позиции группе БРИКС из-за нежелания пригласить в свои ряды развивающиеся страны с их интересами на мировой арене. Так может возникнуть новый миропорядок, альтернативный западному, предупреждает газета.