Египет, Турция и Саудовская Аравия заявили о желании вступить в БРИКС

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Каир, Анкара и Эр-Рияд планируют подать заявки на вступление в БРИКС. Об этом сообщила президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд, пишут «Известия».

Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире, — цитирует газета политика.

Приём этих стран в объединение не займёт много времени, отметила глава БРИКС. Обсуждение и возможное решение о вступлении некоторых государств из пятёрки, куда входят Аргентина, Иран, Египет, Турция и Саудовская Аравия, можно ждать уже на следующем саммите.

Пурнима Ананд добавила, что вступление этих стран в БРИКС, скорее всего, пройдёт очень быстро. Все представители ядра объединения заинтересованы в его расширении.

Так что это будет очень скоро, — подчеркнула политик.

Ранее американское издание The Hill заявило, что «Большая семёрка» может уступить лидирующие позиции группе БРИКС из-за нежелания пригласить в свои ряды развивающиеся страны с их интересами на мировой арене. Так может возникнуть новый миропорядок, альтернативный западному, предупреждает газета.