Египет полностью откроет авиасообщение с 1 июля

https://static.news.ru/photo/f1b03686-ae60-11ea-819a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Benno Schwinghammer/dpa/Global Look Press

Египетские власти приняли решение возобновить движение самолётов в полном объёме с 1 июля. Об этом сообщил министр гражданской авиации страны Мухаммед Манар Инаба на пресс-конференции в Каире.

Возобновление воздушного движения через все аэропорты Египта начнется с 1 июля, — цитирует министра ТАСС.

Мухаммед Манар Инаба подчеркнул, что данное решение затронет не только курортные зоны, но и Каир и аэропорт Бург эль-Араб под Александрией.

Правительство Египта заявило о решении открыть с начала июля полёты между провинциями, которое меньше всего затронул COVID-19 11 июля. В первую очередь это коснулось курортов Южного Синая, провинций Красное море и Матрух на побережье Средиземного моря. Однако то решение не затрагивало международный аэропорт Каира.

Как сообщал NEWS.ru, Узбекистан с 15 июня возобновит авиационное сообщение с Японией, Китаем, Южной Кореей и Израилем — странами, где складывается благополучная ситуация с коронавирусом. Что касается России, то в страну будут продолжены вывозные спецрейсы.