Египет полностью откроет авиасообщение с 1 июля

Египетские власти приняли решение возобновить движение самолётов в полном объёме с 1 июля. Об этом сообщил министр гражданской авиации страны Мухаммед Манар Инаба на пресс-конференции в Каире.
Возобновление воздушного движения через все аэропорты Египта начнется с 1 июля, — цитирует министра ТАСС.
Мухаммед Манар Инаба подчеркнул, что данное решение затронет не только курортные зоны, но и Каир и аэропорт Бург эль-Араб под Александрией.
Правительство Египта заявило о решении открыть с начала июля полёты между провинциями, которое меньше всего затронул COVID-19 11 июля. В первую очередь это коснулось курортов Южного Синая, провинций Красное море и Матрух на побережье Средиземного моря. Однако то решение не затрагивало международный аэропорт Каира.
Как сообщал NEWS.ru, Узбекистан с 15 июня возобновит авиационное сообщение с Японией, Китаем, Южной Кореей и Израилем — странами, где складывается благополучная ситуация с коронавирусом. Что касается России, то в страну будут продолжены вывозные спецрейсы.