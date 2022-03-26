Дуда указал Венгрии на высокую цену её политики в отношении Москвы

Политика Венгрии в отношении России «дорого ей обойдётся», заявил президент Польши Анджей Дуда. Он в эфире телеканала TVN24 отметил, что не понимает позицию премьер-министра Виктора Орбана по Украине.

Мне трудно это понять ещё и потому, что эта политика обойдётся Венгрии очень дорого, — подчеркнул польский президент.

Дуда пояснил, что энергетическая зависимость Будапешта от Москвы поставила Орбана в сложное положение, однако с ней столкнулись и другие страны Европы, при этом они передают Украине оружие.

Ранее стало известно, что посол России в Польше Сергей Андреев сообщил: Варшава не отказывается от мысли направить миротворческую миссию НАТО на Украину, даже несмотря на отказ США. Дипломат не исключил, что российские посольства на территории страны могут быть закрыты.