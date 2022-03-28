Дрейфующую мину обезвредили у побережья Румынии в Чёрном море

Дрейфующая мина была обнаружена и обезврежена в 70 километрах от побережья Румынии в Чёрном море, сообщает пресс-служба Минобороны страны. Уточняется, что она была замечена утром румынским рыболовецким судном «Олимпус-1», командир которого проинформировал власти по официальным каналам.

[Мина] была обнаружена в водах Чёрного моря в 39 морских милях (70–72 км) от мыса Мидия. Мина была обезврежена через шесть часов после начала операции, — говорится в сообщении.

Ранее недалеко от границы с Болгарией у побережья Игнеада ВМС Турции была обнаружена мина, куда была оперативно направлена команда подводной обороны. Сообщается, что она взята под контроль, началась операция по её нейтрализации.

Накануне гражданское коммерческое судно обнаружило у входа в Босфорский пролив предмет, похожий на мину. Позднее Минобороны Турции подтвердило, что это мина старого образца. Её нейтрализовали. В связи с произошедшим Турция провела переговоры с представителями России и Украины. После инцидента в регионе стали дежурить тральщики ВМС Турции.

В Минобороны РФ ранее отметили, что с якоря сорвались по меньшей мере 10 украинских мин, установленных на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. Они дрейфуют в западной части Чёрного моря.