Турция провела переговоры с Москвой и Киевом из-за мины в Босфоре

Турция провела переговоры с Россией и Украиной из-за обнаружения мины старого образца в Босфорском проливе, сказал в эфире телеканала TRT турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар. Он сообщил, что она была обезврежена. Переговоры Анкары с Москвой и Киевом по этому вопросу продолжатся.

В результате исследования было установлено, что это была мина старого образца, она была обезврежена нашей командой подводной обороны. Переговоры с властями России и Украины по этому вопросу продолжаются, — заявил министр.

Утром 26 марта члены экипажа гражданского коммерческого судна обнаружили в проливе объект, похожий на мину, после чего судоходство было закрыто до особого распоряжения. На место происшествия немедленно отправились группы подводной обороны.

Впоследствии стало известно, что мину нейтрализовали, а движение судов возобновилось. Акар заявил, что движение через пролив безопасно.

19 марта Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что мины, установленные ВМС Украины на подходах к портам в Чёрном море, могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов. Киев установил минные заграждения вблизи портов Одесса, Очаков, Черноморск и Южный.

В Конвенции о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин прописано, что запрещается размещать закреплённые на якорях, автоматически взрывающиеся от соприкосновения мины.