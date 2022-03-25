Минобороны: не менее 10 украинских мин сорвались с якоря и дрейфуют

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Поток беженцев с Украины оказался неожиданным для Молдавии, сообщила глава МВД страны Анна Ревенко, передаёт EADaily. Ведомства не были к этому готовы, и пришлось учиться в процессе работы. Происходящее она назвала беспрецедентным.

Кризис беженцев застал врасплох всех нас. И граждан, и органы государственной власти, и Министерство внутренних дел. Система МВД была создана и налажена для работы в мирных условиях. Но с 24...