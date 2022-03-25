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Мир

Минобороны: не менее 10 украинских мин сорвались с якоря и дрейфуют

В Минобороны назвали безрассудством минирование подходов к портам Украиной
16:34, 25 марта 2022
Минобороны: не менее 10 украинских мин сорвались с якоря и дрейфуют Фото: Денис Петров/РИА Новости
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Как минимум десять украинских мин сорвались в результате минирования подходов к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного, теперь они дрейфуют в Чёрном море. Об этом заявил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской, добавив, что всего мин больше 400 и все они устаревшего типа.

Не менее 10 мин сорвались с якоря и дрейфуют в западной части Чёрного моря, что создаёт реальную угрозу для военных кораблей и гражданских судов, — заявил Рудской.

Как уточнил генерал-полковник, минирование подходов к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного минами устаревших типов является безрассудством.

В Центре общественных связей ФСБ ранее сообщили об угрозе дрейфа мин, установленных Украиной в Чёрном море, в сторону Босфора. Как отметили в службе, в «Конвенции о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин» прописано, что запрещается размещать закреплённые на якорях, автоматически взрывающиеся от соприкосновения мины.

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