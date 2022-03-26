В Турции сообщили об обнаружении мины у границы с Болгарией в Чёрном море

Турецкие власти обнаружили ещё одну мину в Чёрном море недалеко от границы с Болгарией, сообщили в Минобороны страны. Она взята под контроль, началась операция по её нейтрализации, сообщает газета Hurriyet.

28 марта 2022 года недалеко от границы с Болгарией у побережья Игнеада была обнаружена мина, куда была оперативно направлена команда подводной обороны, — сказали в ведомстве.

Накануне гражданское коммерческое судно обнаружило у входа в Босфорский пролив предмет, похожий на мину. Позднее Минобороны Турции подтвердило, что это мина старого образца. Её нейтрализовали. В связи с произошедшим Турция провела переговоры с представителями России и Украины. После инцидента в регионе стали дежурить тральщики ВМС Турции.

В Минобороны РФ ранее отметили, что с якоря сорвались по меньшей мере 10 украинских мин, установленных на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. Они дрейфуют в западной части Чёрного моря.

В ведомстве подчеркнули, что это создаёт реальную угрозу для военных кораблей и гражданских судов.