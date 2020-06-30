Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию не осталось без внимания западных СМИ. Симптоматично и то, что в отличие от других резонансных событий, которые зарубежная пресса часто освещает безоценочно, используя партнёрские тексты от информагентств, тема голосования в РФ заставила журналистов проанализировать, что же именно стоит за действиями властей. Впрочем, в главном авторы сходятся: поправками российский лидер Владимир Путин лишь «цементирует» своё пребывание у руля на ближайшие годы.

Издание Forbes отмечает , что форсированное внесение изменений в основной закон страны, вероятно, связано со снижающимся уровнем общественного одобрения президента.

Рейтинг Путина в апреле достиг 20-летнего минимума... Трудно избежать вывода о том, что Путин хочет, чтобы конституционные изменения произошли сейчас, поскольку результаты опросов в этом году могут выглядеть ещё менее многообещающими, — считает автор Джеймс Роджерс.

При этом, подчёркивает журналист, внесение поправок может несколько «освежить» имидж российского лидера, так как в прошлом его успех на выборах был обусловлен способностью впечатлять мировых лидеров на международных саммитах и ​​разговаривать с простыми людьми на их языке. Сейчас же, допускает Роджерс, Путин, возможно, утратил часть харизмы.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дейв Лоулер в тексте для портала Axios сразу же заявляет : поправки важны тем, что позволят президенту оставаться на посту до 2036 года. Однако это может стать для лидера серьёзным вызовом.

Путин сохранил власть благодаря сочетанию разных умений и жёсткости. Ему может понадобиться их ещё больше, чтобы продержаться следующие 16 лет, — подчёркивает аналитик.

Робин Диксон, обозреватель в издании The Washington Post, особо акцентирует внимание на спешке со стороны властей, на фоне сохранения коронавирусной угрозы, и на активную пропаганду «всех видов», которой «напичканы» избиратели.

Захватывающий манёвр Путина с целью остаться у власти до тех пор, пока ему не исполнится 84 года, замаскирован множеством запутанных конституционных поправок, в том числе обещаниями увеличить социальные выплаты, заявлениями о детях, здравоохранении, образовании и взглядах России на историю, — отмечает автор.

Помимо этого, Диксон цитирует политолога Натаниэля Рейнольдса, который назвал решение Путина о внесении изменений в Конституцию «шокирующим упражнением в политическом обмане», ведь ещё 15 лет назад президент РФ наотрез отказывался всерьёз обсуждать подобный шаг.

Эндрю Рот из The Guardian называет это событие псевдоголосованием и отмечает, что власти сознательно пытаются увести внимание с фигуры главы страны.

В объявлениях о голосовании едва упоминается, что оно также сбросит ограничения по срокам для Путина, который правит с 2000 года, — подчёркивает журналист.

По мнению Рота, пока неясно, всерьёз ли президент нацелен на два новых срока или лишь хочет избежать статуса «хромой утки»: «как он сам утверждал во время телеинтервью на прошлой неделе, его потенциальное возвращение положит конец дискуссиям о возможном преемнике на ближайшие четыре года. Или 10. Или 16».

Оливер Кэрролл из Independent считает голосование необычным по ряду причин. Одна из них — это никуда не исчезнувшая пандемия, на которую власти будто бы решили не обращать внимания.

Это [голосование] юридически не нужно, поскольку новая Конституция уже одобрена парламентом, подписана президентом и даже доступна для покупки в книжных магазинах по всей стране, — напоминает он.

CNN тоже выделяет этот факт и то, что голосование носит формальный характер. При этом авторы Мария Илюшина и Натан Ходж критично оценивают не только обнуление сроков Путина, но и некоторые иные изменения в Конституции РФ.

В набор поправок входят и другие спорные вопросы, например, определение брака как «союза мужчины и женщины» и закрепление Бога в главном законе страны, которые рассматриваются как инструменты для подталкивания России к более консервативному пути, — пишут журналисты.

Предлагаемые изменения касательно определения брака соответствуют предыдущей дискриминационной политике России в отношении ЛГБТ-сообщества, также отмечают авторы.