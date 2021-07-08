Доминикана отрицает, что кто-то из убийц президента Гаити проник в страну

У Доминиканской Республики нет информации о том, что убийцы президента Гаити Жовенеля Моиза попали на территорию страны. Об этом сообщил постоянный представитель Доминиканы в ООН Хосе Бланко.

У нас нет каких-либо подтверждений ни о том, что преступники прибыли в Гаити с территории Доминиканской Республики, ни о том, что они сбежали в Доминиканскую Республику, — сказал он.

До этого СМИ сообщали со ссылкой на инсайдеров, что правительство Доминиканы расследует возможное проникновение убийц президента Гаити на свою территорию.

При этом ранее стало известно, что до семи человек увеличилось число ликвидированных наёмников, которых подозревали в убийстве президента Моиза. Об этом заявил глава национальной полиции Леон Шарль. Глава страны погиб в ночь на среду. На его дом напали неизвестные. Супруга Моиза Мартин сейчас в критическом состоянии.

Жовенель Моиз пришёл к власти в феврале 2017 года. После его убийства временного главу государства изберёт парламент.