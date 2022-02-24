«Долго будут помнить, лет 100»: Руцкой оценил риск войны РФ с НАТО

Если НАТО «рыпнется» на помощь Вооружённым силам Украины (ВСУ) или нанесёт удар по России, то ответ Москвы в Брюсселе «долго будут помнить, лет 100», заявил NEWS.ru бывший вице-президент РФ, Герой Советского Союза Александр Руцкой. Кроме того, спикер раскритиковал ВС стран Европы и руководителей оборонных ведомств государств ЕС. Так политик прокомментировал военную спецоперацию ВС РФ в Донбассе.

Посмотрите на ВС Европы — Польши, Румынии, посмотрите. Это смех. Потом на министров обороны стран Европы. Этим девушкам лучше подавать блюда в ресторане, не более того. Трое суток, и мы будем в районе Ла-Манша. И американцы успокоятся — обнаглели так, что дальше некуда. Санкции одновременно вводят США и Европа. Что плохого мы сделали Европе, какой урон нанесли, навредили экономике? А они нам лепят санкции вместо того, чтобы жить в мире и дружбе. Где США? В восьми тысячах километров, — подчеркнул Руцкой.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о военной спецоперации по защите Донбасса. Он заявил о том, что принял такое решение с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинским военным глава государства призвал их немедленно сложить оружие и идти домой.

Военнослужащие РФ десантировались в Одессе и Мариуполе. В Одессе часть города осталась без энергопитания. Удары наносятся по военным объектам в районе Днепра. Также сообщалось об ударах по базам авиации в Василькове.

Украинские военные начали покидать свои позиции и отступать в сторону Краматорска и Славянска, рассказали NEWS.ru жители Константиновки на востоке Украины. По словам одной из местных жительниц, утром 24 февраля в районе города вёлся мощный артиллерийский огонь. Разрывы были настолько сильными, что в многоэтажных домах содрогались стены.