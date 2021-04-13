Доктор Комаровский после вакцинации пошутил про чип от Билла Гейтса

https://static.news.ru/photo/8d6fcdca-9c90-11eb-8301-96000091f725_660.jpg Фото: uakomar/facebook.com

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал своим подписчикам, что прошёл вакцинацию от коронавируса. При этом он пошутил, что во время процедуры ему вкололи чип.

Теперь буду ждать активации чипа и загрузки обновлений. Билл [Гейтс ] и Марик (Марк Цукерберг, основатель Facebook. — NEWS.ru) обещали мне премиум версию с возможностью подключения к заседаниям мирового правительства, — пошутил Комаровский в Telegram-канале.

Доктор также приложил к посту фотографию препарата. Судя по снимку, ему вкололи вакцину CoviShield, которая производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca.

Как сообщал NEWS.ru, доктор Комаровский оценил индийскую вакцину от коронавируса Сovishield. Специалист отметил, что некоторые скептически относятся к индийским вакцинам, но напомнил, что институт, в котором делают Covishield, производит от 60% до 65% всех вакцин мира.