Доктор Комаровский оценил индийскую вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/1e1eff20-7dd4-11eb-ab4e-96000091f725_660.jpg Фото: Naveen Sharma/Keystone Press Agency/Global Look Press

Индийская вакцина от коронавируса Covishield, произведённая по лицензии компании AstraZeneca оценена врачом и телеведущим Евгением Комаровским. Он одобрил её применение.

Сообщалось, что индийские власти направили Украине 500 тысяч доз вакцины от коронавируса Covishield.

Главная информация, которую мы получили за последние буквально 3–4 дня от ряда очень достоверных источников, включая даже посла Великобритании. Суть этой информации: Covishield равно AstraZeneca, — сообщил Комаровский на YouTube.

Специалист подчеркнул, что некоторые скептически относятся к индийским вакцинам. При этом, по его словам, институт, в котором делают Covishield, производит от 60% до 65% всех вакцин мира.

Все разговоры про неэффективность вакцины — бред, про опасность вакцины — бред. Да, есть побочные эффекты, как у любой вакцины. Чаще всего это температура на один-два дня, не более того, — добавил Комаровский.

В конце января Верховная рада одобрила закон о регистрации вакцин, который запрещает использование на Украине российских препаратов от коронавирусной инфекции. Депутаты поддержали инициативу, которая позволяет регистрировать привезённые на Украину вакцины от COVID-19 в ускоренном порядке для экстренного применения.

Ранее лидер партии «Европейская солидарность» и экс-президент страны Пётр Порошенко назвал «г...вном» вакцину Covishield. Об этом он заявил на заседании Согласительного совета.

По словам Порошенко, он вернулся из Прикарпатья, где сложилась критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии. При этом люди отказываются прививаться вакциной от коронавируса AstraZeneca, писал NEWS.ru.