Директор Европейского бюро ВОЗ понадеялся на скорое одобрение «Спутника V»

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге надеется на скорейшее одобрение российской вакцины «Спутник V». Он отметил, что РФПИ подписал все необходимые соглашения, чтобы вакцину внесли в список препаратов, рекомендованных к использованию при ЧС, передаёт ТАСС.

По словам Клюге, необходимые документы и уточнения также были предоставлены с российской стороны. В связи с этим он надеется, что вскоре препарат будет одобрен ВОЗ для использования. Он подчеркнул, что вопрос одобрения «Спутника V» не является политизированным.

Это, безусловно, не политика. ВОЗ — организация, основанная на научных доказательствах. Процесс утверждения вакцины одинаков для всех производителей, которые должны соответствовать тем же критериям, что и все остальные, — пояснил Клюге.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что наиболее эффективными вакцинами против штамма «омикрон» коронавируса являются российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт». Ранее стало известно, что специалисты центра имени Гамалеи установили, что уровень нейтрализующих антител к «омикрону» в сыворотках крови ревакцинированных немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса в сыворотках крови вакцинированных.