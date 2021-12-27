Директор Европейского бюро ВОЗ понадеялся на скорое одобрение «Спутника V»
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
09:21, 27 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге надеется на скорейшее одобрение российской вакцины «Спутник V». Он отметил, что РФПИ подписал все необходимые соглашения, чтобы вакцину внесли в список препаратов, рекомендованных к использованию при ЧС, передаёт ТАСС.
По словам Клюге, необходимые документы и уточнения также были предоставлены с российской стороны. В связи с этим он надеется, что вскоре препарат будет одобрен ВОЗ для использования. Он подчеркнул, что вопрос одобрения «Спутника V» не является политизированным.
Это, безусловно, не политика. ВОЗ — организация, основанная на научных доказательствах. Процесс утверждения вакцины одинаков для всех производителей, которые должны соответствовать тем же критериям, что и все остальные, — пояснил Клюге.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что наиболее эффективными вакцинами против штамма «омикрон» коронавируса являются российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт». Ранее стало известно, что специалисты центра имени Гамалеи установили, что уровень нейтрализующих антител к «омикрону» в сыворотках крови ревакцинированных немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса в сыворотках крови вакцинированных.