Директор ЦРУ прибыл с необъявленным визитом в Ереван Директор ЦРУ Бернс без объявления посольства США прибыл в Ереван с рабочим визитом

Фото: IMAGO/Rod Lamkey / CNP /MediaPun/Global Look Press

Уильям Бернс

Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Ереван на несколько часов с деловым визитом, пишет Sputnik Армения со ссылкой на источники. Отмечается, что посольство США не распространяло никакой информации относительно посещения им республики.

Глава американской разведки прилетел в Ереван утром. У него запланированы встречи на высоком уровне, — говорится в сообщении.

Сообщается, что официальной информации о визите Бернса на данный момент нет.

Накануне президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном обсудил обеспечение безопасности на армяно-азербайджанской границе. Глава кабмина республики также информировал российского лидера о произошедших в последнее время контактах, направленных на нормализацию отношений между Ереваном и Анкарой.