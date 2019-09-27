https://static.news.ru/photo/7061f34c-e1df-11e9-b49e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Афганскую провинцию Нангархар в ночь на субботу сотрясли сразу девять взрывов.

В результате погиб один человек, ещё семеро были ранены, передаёт 1TV .

Четвёртые после падения режима движения «Талибан» (запрещённая в РФ террористическая организация) выборы президента проходят в Афганистане. Голосованию угрожают радикалы. Так, представители талибов заявили о намерении сорвать процесс и обратились к гражданам с призывами проигнорировать выборы.

Ранее News.ru писал, что независимая избирательная комиссия (НИК) потеряла связь с 870 участками для голосования на президентских выборах в Афганистане. Пункты находятся в провинциях Бадахшан, Тахар, Кундуз и Балх.