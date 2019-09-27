Афганскую провинцию Нангархар в ночь на субботу сотрясли сразу девять взрывов.
В результате погиб один человек, ещё семеро были ранены, передаёт
Четвёртые после падения режима движения «Талибан» (запрещённая в РФ террористическая организация) выборы президента проходят в Афганистане. Голосованию угрожают радикалы. Так, представители талибов заявили о намерении сорвать процесс и обратились к гражданам с призывами проигнорировать выборы.
Ранее News.ru писал, что независимая избирательная комиссия (НИК) потеряла связь с 870 участками для голосования на президентских выборах в Афганистане. Пункты находятся в провинциях Бадахшан, Тахар, Кундуз и Балх.