Десант на Гранме: как Фидель стал лидером Кубинской революции

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Фидель Кастро

2 декабря 1956 года к берегу Кубы подошла тяжелогруженая американская яхта «Гранма». На ней были 82 человека и большой запас стрелкового оружия и боеприпасов. Возглавлял отряд Фидель Кастро — молодой революционер, уже успевший прославиться непримиримой борьбой против диктатуры правителя Кубы генерала Фульхенсио Батисты, совершившего в 1952 году военный переворот. «Гранма» ускользнула от преследовавших ее кораблей береговой обороны Кубы, но высадка прошла неудачно: повстанцы попали в ловушку, большая часть была уничтожена правительственными войсками. Однако Фидель и Че Гевара уцелели. С этого эпизода началась история Кубинской революции.

Куба под контролем США

С момента открытия Колумбом Куба заняла особое место среди в Карибском море. Это самый большой остров, обладающий значительными запасами плодородной земли, подходящей для ведения эффективного сельского хозяйства. На Кубе мягкий климат, кубинские воды богаты рыбой и морепродуктами. На острове есть множество очень удобных гаваней, пригодных как для маленьких рыболовецких кораблей, так и для большого военного флота.

Фото: Escla/CC BY-SA 3.0 Яхта «Гранма»

Все это сделало Кубу настоящей жемчужиной среди колониальных владений Испании. И даже когда испанцы в XIX веке начали терять колонии, провозглашавшие независимость одна за другой, Кубу удавалось удерживать до конца столетия.

К тому моменту ключевую роль в кубинской экономике играли Соединенные Штаты, которые не только вкладывали деньги в местное сельское хозяйство, но и являлись главными покупателями кубинских сигар, рома, сахара. При поддержке США, сначала негласной, а затем все более явной, в 1895 году на Кубе начались восстания против испанских властей.

На Кубу ехали сотни американских добровольцев. В конце концов в гавани Гаваны при загадочных обстоятельствах взорвался броненосец военно-морского флота США «Мэн», посланный для демонстрации силы. Это стало поводом для раздувания в газетах антииспанской истерии, затем Вашингтон установил морскую блокаду острова и потребовал от испанского правительства признать независимость Кубы. Отказ привел к неизбежной войне, которую куда более слабая Испания быстро проиграла, потеряв последние большие колониальные владения — Кубу и Филиппины, которые попали под контроль США.

Фото: Detroit Publishing Co., copyright claimant, publisher/Public domain, Броненосец военно-морского флота США «Мэн»

В ХХ веке на Кубе воплотилась расхожая фраза «страна контрастов». С одной стороны, экономика острова росла из-за растущего спроса на кубинские товары. Города украшались богатыми зданиями, особняками элиты. Строились роскошные отели, Куба стала излюбленным местом отдыха американцев.

С другой стороны, большая часть кубинцев жила в бедности, крестьяне не имели земли и вынуждены были работать за гроши на полях крупных землевладельцев. Большая часть экономики принадлежала не кубинцам, а американцам. Мафиози из США находили на Кубе приют и место для безопасного вложения преступных капиталов. В стране царила коррупция, почти отсутствовала свобода слова, выборы превратились в фарс, постоянно происходили государственные перевороты.

В 1952 году президент Батиста, понимая, что даже в условиях полностью контролируемой избирательной кампании ему не удастся сфальсифицировать столько голосов избирателей, сколько требуется для победы, отменил выборы и стал диктатором. Это вызвало общественный подъем такой мощи, что по всей стране начались антиправительственные выступления. Тут впервые на исторической сцене появился Фидель Кастро.

Юность Фиделя

Фидель родился в 1926 году в семье очень богатого сахарного плантатора Анхеля Кастро. Впрочем, его отец вовсе не принадлежал к старой колониальной элите. Он был бедным эмигрантом из испанской Галисии. Всего за несколько лет он из простого рабочего превратился сначала в бригадира, затем стал подрядчиком строительных работ, а позже купил поместье Манакас, которое вскоре превратил в одну из крупнейших сахарных латифундий страны.

Там и появился на свет Фидель Кастро. Уже в преклонных годах Кастро вспоминал:

Когда Карл Маркс говорил, что частная собственность существует только при условии, что ее нет у девяти десятых населения, я мог это понять, поскольку родился в месте, где моему отцу принадлежало всё.

Фото: KEYSTONE Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Фидель Кастро

В возрасте 13 лет Фидель продемонстрировал незаурядную силу характера, приняв участие в восстании крестьян, поднятом на плантациях его отца. Выступление было подавлено, а юного Кастро отправили подальше от дома в город Сантьяго-де-Куба учиться в закрытом интернате.

В 1942 году Кастро переехал в Гавану, где поступил в иезуитский колледж «Белен». Это была самая престижная школа страны, в наши дни ставшая технологическим институтом. В «Белене» Фиделю предстояло провести три года, чтобы подготовиться к поступлению в Гаванский университет.

Кастро быстро попал в число лучших учеников, а также лидировал по всем видам спорта, особенных результатов достигнув в плавании и альпинизме. Годы спустя эти навыки пригодятся Фиделю во время партизанской войны в горах Сьерра-Маэстра.

Особое внимание Кастро уделял искусству публичных выступлений, связывая это с дальнейшей карьерой юриста. Он записался в литературную академию, где получил первые уроки риторики. Впоследствии Фидель стал одним из самых знаменитых ораторов ХХ века, а его умению произнести импровизированную, но при этом зажигательную речь, которая могла длиться 5–6 часов, поражались все слушатели.

В «Белене» и Гаванском университете формировалась будущая элита Кубы. Поэтому сын плантатора был просто обязан продолжить образование. Он закончил колледж с такой характеристикой: «Отличался во всех дисциплинах. Успехи блестящи. Великолепный атлет, всегда мужественно и с гордостью защищал честь колледжа на соревнованиях. Сумел завоевать любовь и восхищение своих товарищей. Намерен изучать юриспруденцию». В 1945 году Кастро становится студентом факультета права.

Активист

В студенческой среде Фидель столкнулся с революционными настроениями, очень распространенными среди студентов и либерально мыслящих преподавателей. Хотя почти все обручавшиеся в Гаванском университете происходили из богатых семей (образование стоило дорого), студенты увлекались самыми разнообразными радикальными теориями, среди которых на первом месте был марксизм.

Фото: Lisl Steiner/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Фидель Кастро

В первых рядах активистов были как раз будущие правоведы. Они, используя полученные знания, громили на диспутах сторонников правительства, доказывая незаконность действий властей.

Кастро активно участвовал в спорах, в общественной жизни в целом. На первом курсе университета он был избран в комитет студенческой организации факультета государственного права. В 1946 году он получил 181 голос за и 33 против на выборах в состав студенческого актива университета. А вскоре стал старостой курса.

При этом Кастро тогда еще не был коммунистом, он скорее был левым бунтарем, стихийным анархистом, выступающим против социальной несправедливости и неравенства, столь ярко проявлявшихся на Кубе. Позднее Фидель вспоминал:

В то время, когда я должен был перейти на третий курс, у меня было много идей, я был антиимпериалистом и антиколониалистом, я выступал за демократию [в Доминиканской Республике], независимость Пуэрто-Рико, возвращение Панамского канала панамцам, возвращение Мальвинских островов Аргентине, ликвидацию европейских колоний в Латинской Америке, таковы были мои знамена. Да, но то не было еще социалистическое знамя.

В 1947 году Кастро организовал студенческий комитет, который должен был помешать избранию на второй срок президента-консерватора Рамона Грау. Затем он возглавил несколько комитетов, боровшихся с колониализмом в Центральной и Южной Америке.

В 1947 году Фидель записался в повстанческий отряд, который должен был отправиться в Доминиканскую Республику, чтобы воевать там за свободу и демократию. Но кубинские власти перехватили флотилию из нескольких суденышек, отплывших к острову Гаити. Наказания избежал лишь Кастро — он воспользовался надувным плотом, покинул повстанческий корабль и под покровом морского тумана бежал от преследователей.

Вернувшись в университет, Фидель вскоре выступил на студенческом митинге. Он заявил:

Президент Грау стал чуждым народу. Он обманул всех тех, кто поверил его предвыборным обещаниям. Он обещал земельную реформу крестьянам, школы детям, улучшение социального законодательства рабочим и достойный уровень жалованья учителям. Но ни одно из этих обещаний не было выполнено. Богатства страны находятся в чужих руках.

Эта речь сделала Кастро политиком, у него появились верные сторонники.

Первые бои

В следующем году Фидель уже задумывался о том, как можно воспользоваться сложной обстановкой в стране в связи с готовящимися президентскими выборами. Он говорил своим друзьям, что готов призвать народ к вооруженному восстанию против властей.

Столь смелые заявления вызвали ответную реакцию. Кастро обвинили в убийстве политического активиста и конкурента в борьбе за голоса студентов. Фидель добровольно явился в полицию и потребовал снятия отпечатков пальцев, чтобы сравнить их с отпечатками на пистолете, найденном на месте преступления.

Следствие доказало невиновность студенческого вожака, но против Фиделя единым фронтом выступили консервативные студенты из Католической ассоциации. Это привело к тому, что Кастро стал занимать еще более радикальные левые позиции.

Фото: Marcelo Montecino from Santiago, Chile/CC BY-SA 2.0

В 1948 году Фидель отправляется делегатом от кубинского студенчества на Панамериканскую конференцию в Боготе. Там он с таким жаром произнес речь против диктаторских режимов на континенте и колониального порядка, которые пытались установить Соединенные Штаты в Латинской Америке, что был избран председателем конференции. Простой студент, в 21 год!

Во время проведения международной встречи американские агенты убили Хорхе Гаэтано — популярного колумбийского политика, противника империализма и кандидата в президенты страны. Это привело к началу массовых беспорядков. Фидель со своими друзьями принял участие в городских боях с колумбийской армией.

Когда восстание, быстро переросшее в грабежи, было подавлено, Кастро сумел спрятаться в кубинском посольстве. Сработали социальные связи семьи — сыну богатого и влиятельного плантатора немедленно выдали документы и вывезли на Кубу.

Вернувшись на родину, Фидель создал небольшую политическую партию, которая сразу провозгласила курс на революцию. Удобный момент для вооруженного выступления представился, когда генерал Батиста при полной поддержке американских властей и американской мафии совершил военный переворот и установил свою диктатуру.

Когда произошел переворот Батисты, у меня уже была выработана стратегия на будущее: запустить революционную программу и организовать народное восстание, — рассказывал впоследствии Кастро. — С того момента у меня в голове была концепция борьбы и фундаментальной революционной идеи: взятие власти революционным путем.

Казармы Монкада

Фидель считал, что для начала революции нужен яркий эпизод, который покажет народу слабость властей, а заодно позволит вооружить своих сторонников. Поэтому был придуман план захватить казармы в провинциальном городе Сантьяго-де-Куба, затем захватить местные органы власти и обратиться к народу с воззванием о начале революции.

На рассвете 26 июля 1953 года группа из 136 революционеров на кавалькаде автомобилей проследовала к казармам Монкада. Кастро планировал выдать себя за кубинского офицера, приехавшего с инспекцией.

Но, двигаясь по городским улицам, колонна развалилась, машины прибывали к воротам казармы по отдельности, а план обмануть охрану полностью провалился. Кастро сумел въехать в стоявшую у ворот группу охранников, в то время как другие члены отряда решили, что штурм начался и стали выскакивать из машин, паля в кубинских солдат. Гарнизон казарм, превосходивший нападавших почти в четыре раза, был поднят по тревоге.

Фото: Fabian von Poser/imageBROKER.com/Global Look Press Казармы Монкада

В перестрелке восемнадцать солдат и полицейских, а также девять повстанцев были убиты. Множество людей получили ранения. Неудачливые повстанцы, видя, что взять казармы не выйдет, начали разбегаться.

Больше полусотни революционеров оказались схвачены и позднее казнены за участие в мятеже. Кастро уцелел в перестрелке, бежал, но был пойман. Власти не решились казнить представителя верхушки кубинской элиты, и Кастро был приговорен к 15 годам тюремного заключения. Отсидел Фидель меньше двух лет — весной 1955 года его выпустили по амнистии.

Революционер

Кастро немедленно покинул Кубу и отправился в Мексику, где в это время уже находились все лидеры его революционной организации во главе с братом Раулем. Фидель основал в эмиграции «Движение 26 июля», названное в честь неудачного штурма казарм Монкада, и начал готовиться к подготовке восстания против Батисты.

Революционеры выбрали своим символом красно-черный флаг и девиз «Родина или смерть!» Тогда же Фидель познакомился с аргентинским революционером Эрнесто Че Геварой, который стал его верным сподвижником.

Фото: Toronto Star/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Эрнесто Че Гевара и Фидель Кастро

Левый литературный журнал «Богемия», издававшийся на Кубе и один из немногих, не пострадавших от политики цензуры президента Батисты, опубликовал тогда статью Кастро под характерным названием «Мы еще вернемся». В ней лидер революции говорил, что если власть не составила никаких возможностей для публичной политики, то единственное, что остается оппозиции, это взять в руки оружие.

Кастро придумал глубоко законспирированное устройство «Движения 26 июля», состоявшее из небольших ячеек по 7–10 человек, связанных друг с другом лишь через командиров. Важнейшей задачей Фиделя стал поиск средств на революцию. Он считал, что для организации восстания необходим миллион песет.

Часть денег пожертвовали революционеры, среди которых было немало состоятельных людей, а часть дали оппозиционно настроенные представители кубинского бизнеса. Ради этого Кастро даже немного умерил левую пропаганду и больше говорил о демократии, чем о социальном равенстве и национализации экономики.

Экспедиция на «Гранме»

Когда наконец средства были собраны, а боевые группы подготовлены, Фидель отдал приказ готовить десант на Кубу. Средств было мало, поэтому единственным транспортом, который удалось приобрести революционерам, стала маленькая дизельная яхта «Гранма», рассчитанная на 12 человек. На борту удалось разместить 82 революционера, отчего яхта двигалась очень медленно и осела так, что едва не черпала бортами воду.

План Кастро был прост: революционное ядро высаживается на остров, уходит в горы Сьерра-Маэстра, скрываясь от преследования армии и полиции, набирает в свои ряды кубинскую бедноту и начинает партизанскую войну против Батисты. Это должно было привлечь на сторону повстанцев еще больше сторонников, после чего требовалось постоянно наносить неожиданные удары, пока диктаторский режим не рухнет.

Чтобы отвлечь внимание органов правопорядка, 1 ноября сторонники «Движения 26 июля» организовали в нескольких кубинских городах беспорядки. На следующий день «Гранма» подошла к берегу на востоке острова. Там, согласно плану, в месте высадки должен быть установлен маяк. Но революционеры не знали, что войска Батисты успешно подвалили волнения в первый же день, а сторонники Кастро были арестованы или убиты в перестрелках. В условленном месте уже ждали солдаты Батисты, так что «Гранме» пришлось спешно уходить и искать новое место для высадки.

Среди революционеров (они назвали себя «барбудос», то есть бородачи, поклявшись не брить бороды, пока восстание не победит) не было моряков. Поэтому яхта застряла в густых мангровых зарослях на берегу.

Кое-как выбравшись на берег, барбудос выслушали речь Фиделя о грядущей победе и двинулись через болото к ближайшему поселку. Но и там их ждала полиция. Завязался бой, после которого из всего отряда в живых остались 12 человек во главе с Фиделем. Им предстояло пройти более 40 километров до горной гряды, чтобы найти там укрытие.

На перехват маленького отряда власти бросили тысячу солдат и несколько самолетов. Но Кастро необыкновенно повезло — барбудос незамеченными добрались до Сьерра-Маэстра, где основали базу.

Победа

Несмотря на почти полный разгром, Кастро смог удержать своих сторонников. Очень быстро выяснилось, что режим Батисты настолько непопулярен, что в повстанческие отряды рекой потекли крестьяне и городская беднота.

Уже в январе 1957 года барбудос провели первую наступательную операцию против правительственных войск. А весной организовали нападение на президентский дворец и радиостанцию в Гаване.

В 1957 год у в поддержку Кастро выступили все оппозиционные силы Кубы. Фидель издал манифест, требующий отставки президента Батисты, и объявил о проведении на контролируемых революционерами территориях земельной реформы.

Фото: KPA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Фидель Кастро

Уже летом 1958 года повстанцы контролировали несколько провинций острова и наносили войскам все более болезненные удары. В декабре командующий кубинской армией генерал Табернилья заявил президенту, что войско утратило боеспособность и не станет сражаться за Батисту.

В это время отряды Кастро уже вели наступление на Гавану. 31 декабря Батиста вместе с сотней высших чиновников и генералов бежал на самолете в Доминиканскую Республику. 1 января 1959 года барбудос вошли в Гавану, Кубинская революция победила.