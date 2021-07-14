Депутат Верховной рады предрёк Украине новые выборы

Отставка министра внутренних дел Украины Арсена Авакова приведёт к досрочным выборам президента страны. Об этом написал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в своём Telegram-канале.

По его мнению, отставка Авакова означает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому готовят «жёсткий выход».

Ни для кого не секрет, что с уходом Авакова Зеленский не сможет противостоять своим противникам, увеличивающимся как снежный ком каждый день, а значит, будут досрочные выборы. И там снова свою значимую роль, только в новой роли, мы увидим Авакова, — отметил Кива.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, занимающий свой пост с 2014 года, принял решение уйти в отставку. Своё заявление он сопроводил фразой «Честь имею», которая была написана от руки. В своём Facebook пока ещё действующий министр поблагодарил команду МВД за годы совместного труда.