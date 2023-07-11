Депутат исключил размещение ядерного оружия НАТО у российской границы Депутат Картаполов: размещение тактического ядерного оружия НАТО в Прибалтике маловероятно

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Размещение тактического ядерного оружия (ТЯО) в Прибалтике маловероятно, так как из-за близости к российской границе оно будет находиться под постоянной угрозой поражения, заявил NEWS.ru председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов. По его словам, лидеры стран — членов НАТО дают Украине такие обещания вместо гарантий, что ее примут в Альянс.

Постоянные базы НАТО уже практически созданы. В Прибалтике на ротационной основе находятся подразделения и американцев, и других западных стран, поэтому ничего нового не произойдет, — сказал Картаполов.

По словам депутата, в Москве знают, где находятся войска Запада, и «видят их первоочередные объекты для поражения».

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО следует отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией. Кроме того, он призвал союзников по Блоку поторопиться с увеличением военных расходов, поскольку сложившаяся ситуация является «очень хрупкой и опасной».

До этого замначальника факультета Генштаба Военной академии Белоруссии Андрей Богодель заявил, что республика может применить тактическое ядерное оружие, размещаемое на ее территории, в случае вторжения извне. По его словам, ТЯО необходимо Белоруссии для сдерживания угрозы со стороны Запада.