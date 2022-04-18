Депутат Госдумы Бородай назвал цели России на следующем этапе спецоперации

Спецоперация России на Украине не сможет ограничиться исключительно Донбассом, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай. Он напомнил о том, что президент России Владимир Путин поставил цели по денацификации и демилитаризации Украины.

Если РФ ограничится исключительно освобождением Донбасса, то вся остальная Украина окажется под властью Зеленского и его гоп-компании, а на самом деле под властью США и коллективного Запада. Соответственно, Украина останется в состоянии максимально демилитаризованной и нацифицированной и будет продолжать воевать с Россией, потому что никого не интересует судьба местного населения и Запад будет продолжать воевать до последнего украинца, — сказал Бородай.

Он считает, что выходом из спецоперации станет полная капитуляция Украины и уничтожение режима Владимира Зеленского. Форма и сроки освобождения Украины от западной оккупации могут быть разными, подытожил депутат.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Украине начинается следующая фаза российской спецоперации. Министр напомнил, что операция направлена на полное освобождение Донецкой и Луганской народных республик.

Также Лавров отмечал, что у России не было иного выбора, кроме признания ДНР и ЛНР, поскольку Украина усилила обстрелы территорий республик. По словам министра, Запад намеренно использовал украинского лидера Владимира Зеленского против России, чтобы пойти наперекор Минским соглашениям. Лавров добавил, что Зеленский постоянно меняет свою точку зрения, поэтому его заявления не следует воспринимать всерьёз.