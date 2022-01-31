Немецкий депутат рассказал, как в Германии относятся к конфликту на Украине

Германия не заинтересована в конфликте на Украине и никогда не была, заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт «Царьграду». Он назвал ситуацию с Украиной давно надоевшим всем экспериментом.

Германия никогда не была заинтересована в этом горячем конфликте. Там, куда втягивают Германию, от неё требуются огромные финансовые вложения в якобы модернизацию украинской правовой системы и перевод Украины на демократические рельсы западного образца. Всё это эксперимент, который давно всем надоел. Никаких серьёзных реформ там не проводилось, народ продолжает нищать, конфликт не только не успокаивается, но и грозит перейти в горячую фазу, — сказал Гердт.

Он добавил, что инвестиции и надежды на демократические процессы Украины не оправдались. По мнению Гердта, стране нужно дать самой решать своё будущее и не вмешиваться.

А теперь Германии надо сказать: всё, мы свой долг исполнили. Ведь это глупость — забирать у немецких пенсионеров и детей деньги, чтобы бросить их в руки этому непонятному олигархическому сброду, — заявил депутат.

Ранее безвозмездную военно-техническую поддержку Украине пообещала Польша. При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что военную помощь от Варшавы Киев ещё не получал.