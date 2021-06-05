Дэниел Расселл: санкции уже стали частью бизнес-процесса

Многим кажется, что многочисленные санкционные пакеты США окончательно отобрали у американских бизнесменов желание вести дела с Россией. С этим не согласен президент Американо-Российского делового совета Дэниел Расселл, посетивший Петербургский международный экономический форум. NEWS.ru узнал у главы организации, представляющей американские компании в России, почему бизнес США не желает покидать российский рынок.

— Расскажите об Американо-Российском деловом совете. Каковы его задачи и какие компании являются участниками?

— Американо-Российский деловой совет был основан сразу после возникновения Российской Федерации. Его миссия состоит в том, чтобы продвигать взаимовыгодные инвестиции и торговлю между США и Россией. Идея была в том, что во времена холодной войны у нас не хватало одного элемента – коммерческих отношений. Основатели совета считали, что они смогут построить связи с игроками с обеих сторон, чтобы увеличить взаимопонимание и доверие, а также активизировать деловые контакты. Нашими членами являются порядка 150 компаний, в основном крупных членов списка «Fortune 200». Если вы посмотрите на список наших компаний, например, в энергетической сфере, вы, скорее всего, не удивитесь, увидев Chevron и Exxon Mobil. Но вы, возможно, удивитесь, увидев там Equinor, Total и BP (европейские нефтегазовые компании. — NEWS.ru). Причина в том, что в глобальной экономике и сетях поставок ничего больше не является строго двусторонним.

Дэниел Расселл РИА Новости

— Компании, которые вы назвали, нефтедобывающие. Но в мире, и в том числе на этом форуме, всё больше разговоров о «зелёной» энергетике. Видите ли вы потенциал сотрудничества между Россией и США в этой сфере?

— Конечно. Это одна из тем моего выступления на сессии «Россия — Америка» в рамках форума. Я был на ПМЭФ в последний раз в 2019 году. И по сравнению с ним меня поражает количество сессии и дискуссий, относящихся к «зелёной» экономике, устойчивому развитию, энергетическому переходу. Все эти вещи представляют новую повестку сотрудничества российского бизнеса с Соединёнными Штатами и другими странами. Я думаю, за этим будущее. Это важно не только для наших двух стран, но и для всей планеты.

— Какова динамика российско-американских торговых отношений?

— В последнее время мало что меняется. Очевидно, 2020 год был очень странным для мировой торговли, но в отношении России картина довольно стабильная. На данный момент наблюдается всплеск спроса, но это не уникальное явление — другие страны в таком же положении.

— Вредят ли санкции США против России американским компаниям, и если да, то каким образом?

— Санкции в целом — механизм, искажающий рынок. Они работают против свободного потока товаров, услуг и капитала. Но для российских, американских и европейских компаний, санкции, я думаю, уже стали частью их бизнес-процесса.

— Учитывая такие сложные обстоятельства, что побуждает американские компании продолжать вести дела в России?

— Если вы посмотрите на список наших членов, большинство компаний присутствуют в России с 1990-х годов. Остальные — с начала 2000-х. Это потому, что им нравится здесь работать. Это рынок, где они могут вести свою деятельность и получать разумный доход со своих инвестиций.

— Каковые основные препятствия для американских компаний в РФ, помимо санкций?

— Учитывая состояние политических отношений между нашими странами, увидеть новых американских инвесторов в России или российских в США — большая редкость сейчас. Это, конечно, плохо, но такова текущая ситуация.

— Что Россия может сделать, чтобы улучшить инвестиционный климат, прямо сейчас и в долгосрочной перспективе?

— Я считаю, что Россия предприняла серьёзные усилия, чтобы улучшить инвестиционный климат. Если посмотреть на рейтинги инвестиционной привлекательности от мировых банков, Россия сделала впечатляющий скачок в последние семь-восемь лет. Это же можно сказать о её положении в рейтинге конкурентоспособности Мирового экономического форума. Но что касается долгосрочной перспективы, все хотели бы видеть уменьшение государственного сектора в российской экономике и рост частного. Это поможет радикально изменить ситуацию.

unsplash.com

— Как, по вашему мнению, российская экономика справилась с шоком пандемии? Удалось ли ей перенести кризис лучше, чем другим?

— Этот вопрос вам лучше задать экономисту. Но по моему мнению, Россия довольно успешно справилась с экономическими последствиями пандемии. Она выходит их кризиса в лучшем состоянии, чем многие экономики. Это потому, что у России очень большие резервы и низкий внешний долг. Одновременно она стала меньше полагаться на другие страны и больше — на себя.