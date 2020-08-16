День независимости: в Раде назвали дату возможного госпереворота

Фото: Olena Khudiakova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сторонники и противники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проведут митинги в воскресенье, 16 августа, в Минске. Сторонники главы государства соберутся в 12:00 на площади Независимости под девизом «Не дадим развалить страну».

Также тех, кто поддерживает Лукашенко, ждут на площади Победы, у Дома офицеров, Дворца профсоюзов и в других точках столицы, сообщает ТАСС. Оппозиция также намерена провести свой марш «За свободу», которые...