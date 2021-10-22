ЦРУ назвало дату третьей Мировой войны

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Миру грозит глобальный военный конфликт из-за изменения климата на планете. Вооружённое противостояние мировых держав произойдёт уже в ближайшие десятилетия, говорится в опубликованном докладе ЦРУ.

Усиливающиеся физические последствия изменения климата могут усугубить трансграничные геополитические горячие точки, поскольку государства предпринимают шаги для защиты своих интересов, — отмечается в тексте

По мнению авторов, «климатические столкновения» начнутся не позднее 2040 года. Среди возможных будущих горячих точек авторы доклада называют бассейны рек Конго, Инд, Меконг и Нил. Конфликты там могут произойти из-за изменения русел рек и перенаправления потоков воды.

Сильнее всего негативные последствия глобальных изменений климата ощутят на себе 11 стран, среди которых владеющие ядерным оружием Китай, Индия и Пакистан.

Кроме того, специалисты предупредили о росте напряжённости из-за споров по Парижскому соглашению по климату, которое предполагает сокращение выброса парниковых газов для предотвращения глобального потепления.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», что природные катаклизмы в современном мире стали «чуть ли не нормой». Он отметил, что можно продолжать научные споры о механизмах происходящих процессов, но невозможно отрицать их усугубление и необходимость что-то делать.