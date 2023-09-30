Что известно о мощных взрывах на западе Украины 30 сентября, кто устроил

Фото: ГСЧС Украины

В селе под Ивано-Франковском на западе Украины произошел мощный взрыв на нефтепроводе, передает местное МВД. Что об этом известно и есть ли пострадавшие?

Мощный взрыв под Ивано-Франковском 29 сентября

Около 17:00 по московскому времени местные жители написали в социальных сетях, что огромный столб дыма поднимается в районе газопровода в селе Стримба Надворнянского района Ивано-Франковской области. Предварительно, перед этим на газопроводе прозвучал взрыв. Украинцы считают, что могла произойти диверсия.

По данным издания «Страна», рассматриваются две версии инцидента: первая — ЧП на газопроводе, вторая — взрыв на нефтебазе. Как сообщили в Госслужбе по ЧС агентству «РБК-Украина», спасатели уже выехали на место происшествия. Других подробностей не приводится.

Примерно в 18:00 по московскому времени в МВД Украины сообщили, что в Ивано-Франковской области произошел взрыв на нефтепроводе, пострадали три человека.

Похожий взрыв прогремел в Лубнах Полтавской области во вторник, 26 сентября. По словам главы областной администрации Дмитрия Лунина, произошла разгерметизация магистрального газопровода, а на месте взрыва начали выгорать остатки газа. Бригады ГСЧС были выдвинуты для ликвидации последствий аварии.

Когда еще была авария на нефтепроводе в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области 29 сентября 2013 года произошел прорыв нефтепровода Долина — Дрогобыч (участок магистрального нефтепровода «Дружба» ПАО «Укртранснафта»), заявила тогда пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области.

«Авария произошла в 17:30, ликвидирована — в 22:00. На данный момент нефтепровод находится в рабочем состоянии», — сообщила начальник отдела информации и коммуникации с общественностью Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Богдана Засидко.

Фото: ГСЧС Украины

Какое ЧП сегодня произошло в Киеве

Сегодня несколько пролетов Дегтяревского моста рухнули в украинской столице во время ремонтных работ. В Сети появились кадры, на которых видно, что рядом с мостом находится бригада рабочих с техникой.

По данным Telegram-канала «Реальный Киев», администрация города хотела расширить дорогу с 28 до 40 м, а также обустроить велодорожки и тротуары для пешеходов. Стоимость реконструкции Дегтяревского путепровода составляла 920 млн гривен ($24,9 млн).

Дегтяревский мост, также известный как Дегтяревский путепровод, находится в исторической местности в центре Киева под названием Шулявка. Он пересекает Дегтяревскую улицу и соединяет улицы Елены Телиги и Александра Довженко. Это автомобильный мост с трамвайной линией.

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