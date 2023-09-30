В Киеве обрушился Дегтяревский мост

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киев, Украина

В Киеве обрушились несколько пролетов Дегтяревского моста, кадрами с места происшествия поделился Telegram-канал Klymenko Time. По информации украинских СМИ, ремонтные службы заменяли старое полотно Дегтяревского путепровода на новое, в какой-то момент конструкция рухнула. О пострадавших не сообщается. Причины крушения магистрали также не называются.

По данным Telegram-канала «Реальный Киев», администрация города хотела расширить дорогу с 28 до 40 м, а также обустроить велодорожки и тротуары для пешеходов. Стоимость реконструкции Дегтяревского путепровода составляла 920 млн гривен ($24,9 млн).

По данным украинских СМИ, днем 30 сентября в подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы. В областной администрации сообщили, что два ракетных удара были нанесены по территории Матвеевской ОТГ. По предварительной информации, был поврежден объект критической инфраструктуры, пять человек получили ранения.

До этого украинские СМИ сообщили, что взрывы прогремели в районе города Южное в Одесской области. Был зафиксирован один прилет, остальные снаряды были сбиты силами противовоздушной обороны. Над Одесской областью были уничтожены шесть дронов-камикадзе.

Глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов сообщил об обстрелах, произошедших в ночь на 30 сентября. По его словам, один из снарядов попал в объект инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет.