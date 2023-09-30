Взрыв на нефтепроводе прогремел в Ивано-Франковской области Украины

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В селе под Ивано-Франковском прозвучал взрыв на нефтепроводе, сообщает «РБК-Украина». По предварительным данным, пострадали три человека.

Под Ивано-Франковском произошел взрыв. Над селом Стримба Надворнянской общины поднимается черный дым. Очевидцы сообщают о возможном взрыве на объекте с нефтью, — говорится в сообщении.

30 сентября сообщалось, что в районе города Южного Одесской области прогремели взрывы. По информации Telegram-канал «Одесса INFO» , был зафиксирован один прилет, остальные снаряды были сбиты силами противовоздушной обороны. Над Одесской областью были сбиты шесть дронов-камикадзе.

Также об обстрелах в ночь на 30 сентября сообщил в Telegram глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов. По его словам, один из снарядов попал в объект инфраструктуры Калиновской тергромады. По предварительным данным, пострадавших нет.

25 сентября украинские СМИ сообщили о пяти сериях взрывов, прозвучавших в Одессе. По их данным, две серии взрывов были слышны в городе Кривой Рог. В Одессе огнем было охвачено здание. Позднее стало известно, что крупный пожар в многоэтажном здании вспыхнул в то время, когда над городом и областью звучали многочисленные взрывы. Речь шла о гостинице в районе порта Одессы.

До этого сообщалось о взрывах в Киевской области. Кроме того, воздушная тревога была объявлена на большей части территории страны, кроме Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областей Украины.