Количество случаев заражения COVID-2019 за пределами КНР перевалило за сотню тысяч человек и достигло показателя в 101 тыс. 129 заболевших.
Такие данные
Отмечается также, что в Китае, где пик пандемии уже прошёл, условный показатель смертности составил 3,98%, а за его пределами — 4,13%.
На данный момент по всему миру заразились более 182 тыс. человек. 7,1 тыс. заболевших скончались и более 78 тыс. выздоровели. В России сейчас 93 зарегистрированных случая заражения COVID-2019. Из них 90 — россияне, двое граждан Китая и один итальянец. Двоих граждан КНР уже выписали, также, как и одного россиянина и одного гражданина Италии. Выписаны и россияне, которых эвакуировали из Японии с лайнера Diamond Princess.
Как писал NEWS.ru, во вторник власти Карелии сообщили, что Республиканской инфекционной больнице находятся 12 пациентов, у которых подозревают коронавирус.