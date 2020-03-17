https://static.news.ru/photo/e0a1ed7e-6853-11ea-a75b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Jingqiang/Xinhua/Global Look Press

Количество случаев заражения COVID-2019 за пределами КНР перевалило за сотню тысяч человек и достигло показателя в 101 тыс. 129 заболевших.

Такие данные приводит ТАСС, собранные на основе официальных заявлений в странах, куда добралась новая коронавирусная инфекция. При этом условный показатель смертности, который будет просчитан только после завершения пандемии, по предварительным данным во всём мире составляет сейчас 4,07%.

Отмечается также, что в Китае, где пик пандемии уже прошёл, условный показатель смертности составил 3,98%, а за его пределами — 4,13%.

На данный момент по всему миру заразились более 182 тыс. человек. 7,1 тыс. заболевших скончались и более 78 тыс. выздоровели. В России сейчас 93 зарегистрированных случая заражения COVID-2019. Из них 90 — россияне, двое граждан Китая и один итальянец. Двоих граждан КНР уже выписали, также, как и одного россиянина и одного гражданина Италии. Выписаны и россияне, которых эвакуировали из Японии с лайнера Diamond Princess.

Как писал NEWS.ru, во вторник власти Карелии сообщили, что Республиканской инфекционной больнице находятся 12 пациентов, у которых подозревают коронавирус.