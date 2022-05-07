Число погибших при взрыве в отеле Гаваны возросло до 25

Спасатели и пожарные работают на месте взрыва в отеле Saratoga в Гаване, Куба / Фото Joaquin Hernandez/XinHua/Global Look Press

Число погибших в результате взрыва в гостинице Saratoga в центре Гаваны возросло до 25 человек, сообщает Prensa Latina со ссылкой на представителя правительства Кубы. По его словам, личности 22 жертв установлены. Сейчас спасатели, пожарные, медработники и полиция продолжают вести поиск выживших под завалами.

Сотрудник банка крови Гаваны, в свою очередь, сообщил, что более 300 человек пришли сдать кровь, чтобы помочь пострадавшим. В настоящее время специальная комиссия проводит расследование, чтобы выяснить причины сильного взрыва.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес выразил соболезнования в связи с гибелью людей и поблагодарил жителей за проявленную солидарность.

Мощный взрыв прогремел в отеле Saratoga 6 мая, что привело к разрушению здания. По предварительной версии, ЧП произошло при перекачке сжиженного газа из цистерны.

В момент взрыва отель был закрыт для туристов, но внутри здания находились работники.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования Бермудесу в связи с трагическими последствиями взрыва в Saratoga. Президент пожелал скорейшего выздоровления раненым.