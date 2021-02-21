Чиновницу в Египте уволили за название улиц города именами мужа и родни

В Египте директор департамент благоустройства города Кафр-Шукр в провинции Кальюбия, была уволена после того, как стало известно, что она назвала в честь своего мужа и его родственников несколько улиц. Об этом сообщает издание el-Watan.
По данным издания. чиновницу было решено уволить после
Дело передано в административную прокуратуру для расследования и принятия законных мер в случае подтверждения фактов, — заявил губернатор провинции Кальюбия Абдулхамид Хадджан.
По его словам, действия чиновницы грубо нарушают закон. Решение о присвоении названий улицам принимает местный народный совет или специальный комитет. В последнее время улицы в Египте называют только в честь общественных деятелей или сотрудников полиции и военных, отдавших жизнь в борьбе с терроризмом.
Назвавшая улицы в честь мужа, его братьев и свёкра свою вину отрицает. Она утверждает, что ей подобным образом мстит горожанин, решивший прославиться. Речь идёт о мужчине по имели Сами Гамаль, который после «кризиса улиц» предлагает переименовать город Кафр-Шукр в «Город Сами Гамаля».
Сам гражданин говорит, что таким образом выразил протест.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Египта попросил граждан не рожать больше двух детей.