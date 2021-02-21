Чиновницу в Египте уволили за название улиц города именами мужа и родни

https://static.news.ru/photo/b5fbb102-f6a4-11e9-bc28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look

В Египте директор департамент благоустройства города Кафр-Шукр в провинции Кальюбия, была уволена после того, как стало известно, что она назвала в честь своего мужа и его родственников несколько улиц. Об этом сообщает издание el-Watan.

По данным издания. чиновницу было решено уволить после поступления жалоб от населения о том, что в новом генплане города целый ряд улиц переименован в честь её мужа и его родственников.

Дело передано в административную прокуратуру для расследования и принятия законных мер в случае подтверждения фактов, — заявил губернатор провинции Кальюбия Абдулхамид Хадджан.

По его словам, действия чиновницы грубо нарушают закон. Решение о присвоении названий улицам принимает местный народный совет или специальный комитет. В последнее время улицы в Египте называют только в честь общественных деятелей или сотрудников полиции и военных, отдавших жизнь в борьбе с терроризмом.

Назвавшая улицы в честь мужа, его братьев и свёкра свою вину отрицает. Она утверждает, что ей подобным образом мстит горожанин, решивший прославиться. Речь идёт о мужчине по имели Сами Гамаль, который после «кризиса улиц» предлагает переименовать город Кафр-Шукр в «Город Сами Гамаля».

Сам гражданин говорит, что таким образом выразил протест.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Египта попросил граждан не рожать больше двух детей.