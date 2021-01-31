Цепкий COVID-19: вирусолог объяснил смертность от британского штамма

Лондон испытывает свои силы против местного штамма нового коронавируса, который, по последним подсчётам Национальной статистической службы Великобритании (ONS), привёл к росту смертности. В разговоре с NEWS.ru известный вирусолог и профессор молекулярной онкологии Уорикского университета Лоуренс Янг назвал отличительные черты британской инфекции, которая стала головной болью для учёных.

Очередной повод для беспокойства дал доклад ONS, где фиксируется высокая смертность от британского штамма. Комментируя для NEWS.ru выводы исследователей, Янг обратил внимание на то, что на позапрошлой неделе число смертей на территории Англии и Уэльса составило 7245 человек, что почти на 20% больше, чем неделей ранее.

Во многом это, вероятно, стало следствием заражения британским вариантом коронавируса, который в настоящее время распространяется по всей Великобритании. Было зафиксировано, что этот вариант вируса (B.1.1.7) более заразен, а также приводит к более высокой вирусной нагрузке у инфицированных людей, — пояснил исследователь.

Янг подчеркнул, что британская версия COVID-19 уже распространилась во множестве других стран и что более ранние данные показывают: этот штамм может оказаться более смертоносным, чем его предшественники. Однако, по словам специалиста, хорошая новость заключается в том, что, согласно лабораторным данным, вакцины, которые внедряются в Великобритании, скорее всего, должны быть эффективны против этого варианта вируса.

Помимо этого, важно отметить, что вариант «родом» из Великобритании, как и другие варианты коронавируса, возникающие во всём мире, передаётся таким же образом — при личном контакте, поэтому такие меры, как ношение маски, гигиена рук, социальное дистанцирование и избегание большого скопления людей в одном помещении предотвратят заражение, — пояснил Янг.

Очередные сложности с эпидемиологической обстановкой в Соединённом Королевстве стали появляться с декабря 2020 года как раз на фоне распространения британского COVID-19, который был впервые найден на юго-востоке Англии. Предварительные исследования показывают, что эта мутация может быть на 70% более заразной и на 30% более летальной, чем «классический» вирус из китайской Ухани. На этом фоне британское правительство было вынуждено вернуться к идее введения локдауна.

Marcin Nowak/Global Look Press

Своё исследование эксперты ONS проводили в период с ноября 2020 года по 15 января. Интересно то, что в соответствии с выводами последнего доклада, среди инфицированных британским штаммом реже встречаются те люди, которые чувствуют потерю вкуса и обоняния — традиционные признаки китайской версии COVID-19. В то же время было зафиксировано, что такие симптомы коронавируса, как кашель, постоянная слабость и мышечная боль, чаще характерны именно для тех, кто поймал британскую инфекцию. NEWS.ru не удалось получить оперативный ответ на свой запрос от пресс-службы ONS.

На последнем брифинге в Копенгагене директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил, что британский штамм коронавируса найден в как минимум 33 государствах Европы. Он призвал власти стран к терпению, а также к повышенной бдительности перед лицом новых версий COVID-19, которые могут распространяться гораздо быстрее. Впрочем, по его словам, «открывать и закрывать, вводить локдауны и быстро снимать их» — плохая стратегия. Внедрение и постепенная отмена мер, основанных на эпидемиологических критериях, остаются пока что наилучшим вариантом, заключил Клюге.