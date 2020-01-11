https://static.news.ru/photo/47ba8838-3530-11ea-9a4d-fa163e074e61_660.jpg Карлос Гон Фото: Beirut Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший руководитель автоконцерна Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон признаёт, что его побег из Японии является нарушением закона. По его словам, он вынужден был так поступить, потому что не мог рассчитывать на справедливый суд на островном государстве.

Я почувствовал, что надеяться больше не на что. Выезд из страны был нарушением закона, — отметил Гон в интервью японской газете «Асахи».

Он подчеркнул, что представители закона отказали ему во встречи с женой. Кроме того, на побег его толкнул тот факт, что решения суда пришлось бы ждать 5-10 лет. Экс главе Nissan 65 лет, поэтому он считает, что просто бы не дожил до тех пор, пока дело дойдёт до Верховного суда.

Карлос Гон был арестован в Японии в ноябре 2018 года. Однако в апреле 2019-го ему позволили перейти на домашний арест. Гон воспользовался случаем и с помощью американского экс-спецназовца сбежал из страны. Экс-менеджеру удалось перебраться из Турции в Ливан, где он и находится на данный момент.

Как писал NEWS.ru, ранее экс-глава автоконцерна рассказал о намерении выпустить новую автобиографию, в которой будет описан и период его жизни после скандала и обвинений в мошенничестве.