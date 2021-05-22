Бывший генерал ВСУ предсказал Украине остаться без Чёрного моря

https://static.news.ru/photo/96857b66-bb40-11eb-ab32-96000091f725_660.jpg Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Украина останется без Чёрного моря, если вдруг будет создано государство Новороссия. Такой прогноз сделал бывший начштаба ВСУ, генерал Виктор Муженко, слова которого прозвучали в эфире шоу «Всьо по бєспрєдєлу».

Генерал расписал маршрут, как страна останется без выхода к Чёрному и Азовскому морям, и добавил, что с ним согласны американские генералы Филип Бридлав и Бен Ходжес.

Первоочередными объектами могут быть Херсонщина, Северо-Крымский канал, Одесса, вопрос вообще стоит, возможно, отрезать и лишить Украину выхода к морю — и к Черному, и к Азовскому, — пояснил Муженко.

Новороссией до 2015 года называлась конфедерация непризнанных ЛНР и ДНР. Однако власти ДНР заявили, что проект заморожен на неопределённое время, так как он противоречит Минским соглашениям. Но может быть в любое время возобновлён, если Украина нарушит перемирие.

Как сообщалось ранее, готовиться к голоду призвал украинцев депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. На своей странице в социальной сети Facebook Кива написал о том, что саботаж и провал со стороны команды президента Украины Владимира Зеленского вакцинации населения привели к третьей волне пандемии и всему, что с этим связано.