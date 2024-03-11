«Было очень страшно»: маньяк повторил преступление из знаменитого триллера В Великобритании вдохновленный фильмом «Сплит» маньяк насиловал женщину

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25-летний Джозеф Хед из города Эпсом графства Суррей осужден на восемь лет тюремного заключения за преступления насильственного характера, во время которых он притворялся главным героем триллера «Сплит» режиссёра М. Найта Шьямалана. По данным Daily Mail, молодой человек изображал множественное расстройство личности и запугивал женщину от лица разных персонажей, принуждая ее к близости.

Согласно данным издания, Хед повторил преступления, совершенные персонажем актера Джеймса Макэвоя в фильме «Сплит». Он манипулировал своей жертвой, убедив ее, что в нем уживаются 23 личности. По его словам, одна из таких личностей под именем J «настолько жестока, что лучше подчиниться».

Суд в Эпсоме установил, что преступник действительно вдохновлялся фильмом «Сплит», при этом все имена и характеристики личностей он записывал в телефон, чтобы не забыть. Уточняется, что пострадавшая женщина смогла обратиться в полицию и рассказать детали преступления. По ее словам, она пережила много ужаса и унижения.

При этом было установлено, что насильник в действительности не страдает множественным расстройством личности. Персонаж триллера, в котором сыграл Джеймс Макэвой, по сюжету фильма похитил трех девушек и общался с ними от лица множества различных людей, которые «уживались» в его психике.

Ранее сообщалось, что пользователь Reddit из Лонг-Айленда в США в 2015 году случайно опубликовал фотографию Рекса Хойерманна, которого восемь лет спустя обвинят в серии ужасных убийств в Гилго-Бич. Американец сделал с маньяком мем. Спустя несколько лет мужчина вдруг осознал, что человек, которого он случайно сфотографировал и высмеял, на самом деле Рекс Хойерманн, получивший впоследствии мировую известность. При этом в 2015 году он даже не подозревал, кем являлся мужчина на снимке.