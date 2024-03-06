Американец случайно сделал мем с маньяком за восемь лет до его поимки NYP: серийный убийца из США Хойерманн стал героем мема за восемь лет до поимки

Фото: Suffolk County Sheriff's Departm/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рекс Хойерманн

Пользователь Reddit из Лонг-Айленда в США еще в 2015 году случайно опубликовал фотографию Рекса Хойерманна, которого восемь лет спустя обвинят в серии ужасных убийств в Гилго-Бич, сообщает New York Post. По информации газеты, американец сделал с маньяком мем.

Как признался пользователь Reddit, работавший тогда в компании CVS, восемь лет назад он разместил на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото Хойерманна в поезде. На нем мужчина работает за планшетом, держа в руке банку пива.

Я через 10 лет, если останусь в CVS и продолжу есть жареную пищу каждый день, — иронично подписал публикацию пользователь.

Спустя несколько лет американец вдруг осознал, что человек, которого он случайно сфотографировал и высмеял, на самом деле — Рекс Хойерманн, получивший впоследствии мировую известность. При этом в 2015 году он даже не подозревал, кем являлся мужчина на снимке.

Я случайно подумал об этой фотографии только сегодня. Потом вспомнил парня, похожего на него. Сказал себе: «Было бы забавно, если бы это был он». Потом посмотрел на фото. Та же линия поезда. Видел его много раз. <...> Девять лет спустя (сегодня) я понял, что наткнулся на золотую жилу в мире криминала. С ума сойти, — рассказал пользователь Reddit.

Ранее в США приговорили к 25 годам 66-летнего жителя пригорода Нью-Йорка Кевина Монахана, который застрелил 20-летнюю девушку около своего дома. Погибшая американка была пассажиркой машины, случайно заехавшей на участок пожилого мужчины.