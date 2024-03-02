Американец получил 25 лет за убийство студентки на своем участке CNN: американец застрелил случайно заехавшую на участок девушку и получил 25 лет

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В США приговорили к 25 годам 66-летнего жителя пригорода Нью-Йорка Кевина Монахана, который застрелил 20-летнюю девушку около своего дома, сообщает СNN. По данным издания, погибшая американка была пассажиркой машины, случайно заехавшей на участок пожилого мужчины.

Главный судья округа Вашингтон во время заседания заявил, что при вынесении итогового вердикта руководствуется опасениями повторного преступления со стороны подозреваемого. Судья выразил уверенность, что подсудимый может совершить аналогичный поступок в будущем. Кроме того, он акцентировал внимание на том, что задержанный не чувствует себя виноватым.

Для меня очевидно, что вы чувствуете себя оправданным. Вы не несете никакой ответственности за результат своих действий. Вы просто этого не понимаете, — заявил судья.

Сторона защиты настаивала, что мужчина действовал опрометчиво, а смерть стала несчастным случаем. Но позиция адвокатов оказалась под ударом после первых слов подозреваемого в суде. Последний заявил, что планирует достроить дом, а также принять участие в мотокроссе в ближайшем будущем.

Ранее в США вновь не смогли казнить маньяка Томаса Юджина Крича, приговор которому вынесли 40 лет назад. Умертвить 73-летнего мужчину собирались при помощи смертельной инъекции, однако медицинская бригада час не могла попасть ему в вену.