Борис Джонсон: планы Израиля аннексировать часть реки Иордан незаконны

https://static.news.ru/photo/5019fe98-bb7a-11ea-8ae4-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Xinhua/Global Look Press

Намерения Израиля аннексировать часть Западного берега реки Иордан являются незаконными, считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, эта инициатива вызывает опасения, так как желание защитить таким образом израильские границы может закончиться неудачей, а также вступить в противоречие с долгосрочными интересами страны.

Аннексия будет представлять собой нарушение международного права, — отметил он.

Джонсон также подчеркнул, что аннексия подорвёт успехи Израиля в налаживании отношений с арабскими и исламскими государствами.

В то же время британский премьер заверил, что является «защитником Израиля», в связи с чем не может не опасаться последствий возможной аннексии части палестинских территорий, передаёт Yedioth Ahronoth.

Как писал NEWS.ru, 29 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова сесть за стол переговоров с палестинцами. По его словам, многие арабские страны надеются, что Израиль и Палестина начнут переговоры. При этом, по его мнению, аннексия части Западного берега реки Иордан не станет препятствием для достижения мира. Премьер также призвал палестинцев не тратить ещё одно десятилетие на попытки уничтожить Израиль и поддержать мирный план Трампа.

До этого Нетаньяху заявлял, что реализация плана по распространению суверенитета на часть Западного берега реки Иордан и Иорданскую долину должна стартовать 1 июля и что силовые структуры страны приступают к практической подготовке операции. Позднее он сообщил, что окончательное решение по аннексии 1 июля, как это планировалось изначально, ещё не принято.

28 января 2020 года президент США Дональд Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме. Еврейское государство должно будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан). В качестве условий мирного процесса план требует от палестинцев отказаться от вооружённых выступлений, прекратить поддержку движения ХАМАС и демилитаризовать сектор Газа.

Согласно плану ООН 1947 года по разделу Палестины на арабское и еврейское государства, в состав территории, выделенной для создания арабского государства, входил сектор Газа. Оно так и не было создано. Сейчас эта территория контролируется организацией ХАМАС, которую Израиль считает террористической и периодически проводит в регионе зачистки. Ещё одной важнейшей сферой разногласий между палестинскими и израильскими переговорщиками по вопросу о мире является статус Иерусалима.

Резолюция Генассамблеи ООН № 181 предполагала, что будущее Иерусалима под свой контроль возьмёт международное сообщество. Однако в результате Арабо-израильской войны (1947–1949) Иерусалим был разделён между Израилем (западная часть города) и Трансиорданией, которая позже аннексировала Палестину вместе с восточной частью Иерусалима.

В результате победы в Шестидневной войне 1967 года Израиль захватил Восточный Иерусалим и объявил свой суверенитет над объединённым городом. ООН и значительная часть международного сообщества официально не признают этот акт.