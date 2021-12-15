Booking выполнил требования ФАС об отмене паритета

Сервис по бронированию отелей и средств размещения Booking.com выполнил требования Федеральной антимонопольной службы об отмене паритета. Теперь компания-владелец сервиса не сможет влиять на более низкие цены, которые выставляют гостиницы на других площадках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Booking выполнила требования ФАС об отмене паритета. Компания перестала ограничивать гостиницы в установлении более низких цен в других каналах продаж, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ФАС.

ФАС оштрафовала агрегатор на 1,3 млрд рублей и пообещала подать на компанию в суд, если та не выплатит их. В антимонопольном ведомстве считают, что сервис навязывает отельерам условия о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж гостиничных услуг, содержащихся в соглашениях, заключённых между компанией и условным отелем.

После этого гендиректор Booking.com в России Алексей Матушкин назвал требование ФАС не отвечающим интересам путешественника. По его словам, ценность платформы заключается в предоставлении пользователям возможности искать и сравнивать все предложения в одном месте.