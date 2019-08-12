https://static.news.ru/photo/e6e5568e-bd37-11e9-8a47-fa163e074e61_660.jpg Джон Болтон Фото: Alex Edelman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Помощник президента Соединённых Штатов по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон поддержит решение Лондона о выходе из Европейского союза без сделки.

По его словам, США хотят стать полезными в предстоящей процедуре, передаёт Reuters .

Америка и Англия могут договориться о торговых сделках на секторальной основе, оставив на потом работу над решением более сложных задач, добавил он. Итоговым результатам должна стать всеобъемлющий договор, однако в финансовой сфере могут возникнуть дополнительные сложности.