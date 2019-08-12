Джон Болтон Джон Болтон Фото: Alex Edelman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Помощник президента Соединённых Штатов по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон поддержит решение Лондона о выходе из Европейского союза без сделки.

По его словам, США хотят стать полезными в предстоящей процедуре, передаёт Reuters.

Америка и Англия могут договориться о торговых сделках на секторальной основе, оставив на потом работу над решением более сложных задач, добавил он. Итоговым результатам должна стать всеобъемлющий договор, однако в финансовой сфере могут возникнуть дополнительные сложности.

Как ранее писал News.ru, канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув, на которого премьер Борис Джонсон возложил обязанности координатора подготовительной работы правительства к Brexit, сообщил, что королевство готовится к выходу из Европейского союза без сделки. Гоув отметил, что Брюссель не хочет пересматривать прежнюю сделку. При этом правительство Великобритании надеется, что ЕС передумает и позволит смягчить договор.

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