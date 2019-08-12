Помощник президента Соединённых Штатов по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон поддержит решение Лондона о выходе из Европейского союза без сделки.
По его словам, США хотят стать полезными в предстоящей процедуре, передаёт
Америка и Англия могут договориться о торговых сделках на секторальной основе, оставив на потом работу над решением более сложных задач, добавил он. Итоговым результатам должна стать всеобъемлющий договор, однако в финансовой сфере могут возникнуть дополнительные сложности.
Как ранее писал News.ru, канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув, на которого премьер Борис Джонсон возложил обязанности координатора подготовительной работы правительства к Brexit, сообщил, что