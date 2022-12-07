Более 50 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Мехико

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ДТП с участием туристического автобуса произошло во вторник, 6 декабря, на юге столицы Мексики. Машина врезалась в опору второго уровня кольцевой автодороги. В результате травмы получили более 50 человек, один пассажир погиб. Об этом сообщает городское управление по чрезвычайным ситуацям (УЧС).

По имеющимся данным, в автобусе находились мексиканские пенсионеры. Они ехали в район Сочимилько на прогулку по каналам.

К настоящему времени известно об одной жертве и 55 пострадавших, из которых 42 были доставлены в больницы, — сообщили в УЧС.

Причины происшествия не называются. На месте происшествия работают сотрудники городской прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье уволили из органов внутренних дел капитана уголовного розыска, который, находясь за рулем личного автомобиля, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя машинами. В результате ДТП пассажирка одного из автомобилей скончалась, ее водителя доставили в больницу. С полицейским работают следователи. ДТП произошло на трассе Балашиха — Салтыковка в понедельник, 5 декабря