Более 20 человек погибли в Индии при падении трактора в пруд NDTV: более 20 человек погибли в Индии при падении в пруд трактора с пассажирами в прицепе

Фото: Социальные сети

Не менее 26 человек погибли в результате чрезвычайного происшествия с участием трактора, которое случилось в округе Канпур штата Уттар-Прадеш в Индии. Там трактор с прицепом, в котором находились пассажиры, перевернулся и упал в пруд. Еще более 20 человек получили ранения и травмы. Большинство погибших и пострадавших — женщины и дети. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Инцидент произошел вечером 1 октября. В прицепе трактора находились около 50 человек. Водитель не справился с управлением, и машина скатилась в воду. Жертвы происшествия — паломники, возвращавшиеся после религиозной церемонии в местном храме домой.

Пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают полиция и добровольцы.

Ранее сообщалось, что новорожденный младенец трагически погиб на северо-востоке Франции. В время сбора урожая его переехал трактор. Инцидент произошел в окрестностях коммуны Бетон, департамент Марна. По данным СМИ, колыбель с четырехмесячным ребенком лежала в тени колеса трактора. Его водителя задержали для допроса, позднее он был отпущен без предъявления обвинений.