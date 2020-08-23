Более 1 млн доминиканцев остались без электричества из-за шторма

Тропический шторм Laura, прошедший в ночь с 22 на 23 августа над территорией Доминиканской Республики, оставил без электроснабжения многие районы.
Как
При этом власти подтвердили гибель как минимум двух человек в результате вызванного ливнями обрушения дома в окрестностях столицы страны — города Санто-Доминго. Скорость порывов ветра в пределах тропического шторма Laura достигает 23 м/с. Сейчас он движется в сторону Кубы.
Как писал NEWS.ru ранее, 1 августа 2020 года президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию на территории штата Флорида в связи с приближением урагана «Исаиас». Губернатор Флориды Рон Десантис также подписал указ о введении ЧС на восточном побережье региона.
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