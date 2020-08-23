Более 1 млн доминиканцев остались без электричества из-за шторма

https://static.news.ru/photo/44b36c8c-e57e-11ea-bae2-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Тропический шторм Laura, прошедший в ночь с 22 на 23 августа над территорией Доминиканской Республики, оставил без электроснабжения многие районы.

Как сообщила местная газета El Nacional, всего без электричества осталось около 1,1 млн человек. Отмечается, что на данный момент специалисты восстанавливают подачу энергии.

При этом власти подтвердили гибель как минимум двух человек в результате вызванного ливнями обрушения дома в окрестностях столицы страны — города Санто-Доминго. Скорость порывов ветра в пределах тропического шторма Laura достигает 23 м/с. Сейчас он движется в сторону Кубы.

Как писал NEWS.ru ранее, 1 августа 2020 года президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию на территории штата Флорида в связи с приближением урагана «Исаиас». Губернатор Флориды Рон Десантис также подписал указ о введении ЧС на восточном побережье региона.